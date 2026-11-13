360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Терапевт Чернышова объяснила, чем вредна жареная курица

    Врач Чернышова: приготовление на гриле позволяет обойтись без добавления жира

    Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала жарку самым жирным и калорийным способом приготовления курицы. Кожа дополнительно повышает калорийность блюда, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Чернышовой, куриное мясо само по себе — хороший источник белка. Его пользу во многом определяет способ приготовления.

    Разные части птицы отличаются по жирности. Даже без кожи окорочка и ножки жирнее грудки. Крылышки содержат много кожи и подкожного жира, поэтому врач посоветовала отказаться от них тем, кому нужно ограничивать жиры и калорийность питания.

    Более полезной альтернативой жарке Чернышова назвала гриль: такой способ не требует добавления жира. При термической обработке часть подкожного жира вытапливается.

    Читайте также

    Россиянам перечислили первые симптомы пневмонии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    «Перестает справляться с жизнью». Психиатр раскрыл признаки аутизма у взрослых

    Россиянам рассказали, в каких органах могут образоваться камни

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Россиянам рассказали, зачем прививаться от гриппа в декабре

    Россиянам перечислили первые тревожные признаки старения

    Россиянам раскрыли пользу «эффекта Ингеборги Дапкунайте»

    Минздрав предложил разрешить врачам дистанционно наблюдать диабетиков

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Новокузнецке врачи помогли пациенту, который 3 года дышал через трубку в горле

    Ученые нашли в сперматозоидах признаки старения

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Эндокринолог рассказал, что мешает похудеть

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Ученые выяснили, чем полезен жирный кефир

    ИИ/360.ru

    Россиянам назвали способ «откатить» старение организма