Терапевт Чернышова объяснила, чем вредна жареная курица

По словам Чернышовой, куриное мясо само по себе — хороший источник белка. Его пользу во многом определяет способ приготовления.

Разные части птицы отличаются по жирности. Даже без кожи окорочка и ножки жирнее грудки. Крылышки содержат много кожи и подкожного жира, поэтому врач посоветовала отказаться от них тем, кому нужно ограничивать жиры и калорийность питания.

Более полезной альтернативой жарке Чернышова назвала гриль: такой способ не требует добавления жира. При термической обработке часть подкожного жира вытапливается.