Терапевт Чернышова объяснила, чем вредна жареная курица
Врач Чернышова: приготовление на гриле позволяет обойтись без добавления жира
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала жарку самым жирным и калорийным способом приготовления курицы. Кожа дополнительно повышает калорийность блюда, передает «Вечерняя Москва».
По словам Чернышовой, куриное мясо само по себе — хороший источник белка. Его пользу во многом определяет способ приготовления.
Разные части птицы отличаются по жирности. Даже без кожи окорочка и ножки жирнее грудки. Крылышки содержат много кожи и подкожного жира, поэтому врач посоветовала отказаться от них тем, кому нужно ограничивать жиры и калорийность питания.
Более полезной альтернативой жарке Чернышова назвала гриль: такой способ не требует добавления жира. При термической обработке часть подкожного жира вытапливается.