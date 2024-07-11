Спортсмен Прыгунов: для похудения нужно отказаться от перекусов

Чтобы сбросить лишние килограммы, рекомендуется есть три раза в день. Остальные приемы пищи, в том числе перекусы, нужно исключить, рассказал чемпион по бодибилдингу и пауэрлифтингу Михаил Прыгунов в беседе с Lenta.ru.

По словам спортсмена, многие некорректно оценивают калорийность перекусов. Даже полезные на первый взгляд фрукты, орехи, сухофрукты, злаковые батончики или кофе с молоком добавляют от 200 до 500 незапланированных килокалорий.

Кроме того, в процессе похудения нужно отказаться от употребления алкоголя, соблюдать режим дня и избегать стрессов, отметил Прыгунов.