Более 100 самолетов ВВС Израиля атаковали Иран

ВВС Армии обороны Израиля ночью атаковали Иран, задействовав более 100 истребителей, включая F-35. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post .

«В атаке на Иран на расстоянии двух тысяч километров было задействовано более 100 самолетов, включая новейший истребитель-невидимку F-35», — говорится в материале.

Масштабный удар по Ирану нанесли в ответ на регулярные обстрелы 1 октября. При этом израильские самолеты не били по ядерным и нефтяным объектам, а также по аэропортам имени Имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране, как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил проведение операции, заявив, что она стала следствием многомесячной агрессии, в том числе опосредованной.

В начале октября Иран выпустил около 500 ракет по израильской территории, системы ПВО сбивали снаряды, но один из них попал по школе.