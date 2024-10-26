«Грязные маневры США». В КНДР опровергли слухи об отправке военных в Россию
Миссия КНДР в ООН назвала грязными маневрами США слухи об отправке войск в РФ
Утверждения США и их союзников якобы о нахождении северокорейских военных в России назвали «грязными маневрами» и попыткой замаскировать собственные преступления. Об этом заявил первый секретарь миссии страны при ООН Ил Ха Ким на неформальной встрече Совбеза организации, сообщило РИА «Новости».
«Что касается обвинений в адрес КНДР, то они являются ничем иным, как грязными маневрами США и их последователей с целью замаскировать свои преступления, спровоцировать затягивание украинского кризиса», — заявил дипломат.
До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о доказательствах отправки военных Корейской народной армии в РФ, но в итоге не смог ответить на вопрос, может ли он подтвердить присутствие северокорейских войск в зоне спецоперации на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин пошутил, оценивая «взрывную» реакцию Запада на его заявление о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран.