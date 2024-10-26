На Украине военкомы запирали мобилизованных в подвалах, избивали, не давали еды и воды, пока те не соглашались подписать документ якобы о добровольном вступлении в ряды ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, один из задержанных снял видео в таком подвале, прокомментировав, что в такой «бомжатне» он будет спать только стоя. Ролик Лебедев передал агентству.

«Это подвальное помещение, где держат отловленных мужиков в городе Вознесенск Николаевской области. Запихивают отловленных в такие места, чтобы минимизировать возможность побега», — пояснил он.

Лебедев добавил, что после подписания такого документа можно забыть про бронь, а тех, кто попытается сбежать, могут поймать и забить до смерти. Кроме того, военкомы используют и другие методы. Житель Одессы так попил воды в ТЦК и пришел в себя только через три дня, причем даже не помнил, как подписывал документы о согласии.

Ранее в Харькове сотрудники многих предприятий отказались выходить на работу, чтобы не попасться военкомам во время рейдов. По словам местного блогера, из-за этого бойцам ВСУ не могут отдать машины, эвакуированные из зоны боевых действий на ремонт.