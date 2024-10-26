РКК получил 5,6 тысячи заявок о пропавших в Курской области

РКК получил 5600 заявок о пропавших под Курском, нашли 1088 человек

Российский Красный Крест получил 5600 обращений по поиску пропавших без вести в Курской области, нашли 1088 человек. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил председатель РКК Павел Савчук.

Он принял участие в 24-й сессии генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве.

«На данный момент у нас 5600 обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. На данный момент мы нашли 1088 человек», — сказал Савчук.

Он добавил, что этот процесс идет постоянно. Пропавших ищут по имеющимся данным.

«По тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек», — уточнил председатель РКК.

Кроме того, в процессе поиска сверяются с другими НКО, медицинскими организациями и пунктами временного размещения. Также работает горячая линия, а на сайте можно заполнить форму для запроса.

По словам Савчука, РКК этим занимается с 2022 года, а после вторжения ВСУ в Курскую области эта деятельность активизировалась. К ним поступает огромное количество обращений по поиску пропавших родственников.

В конце сентября РКК получила пять тысяч обращений о пропавших в курском приграничье после захода туда украинских боевиков.