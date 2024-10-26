Очередной школьник попал в реанимацию после вейпа

В Петербурге 16-летний подросток получил ингаляционное отравление от вейпа. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что он опал в больницу в тяжелом состоянии.
Школьник покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила его в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ингаляционное отравление и положили подростка в отделение реанимации.
По информации сайта 78.ru, ЧП произошло 25 октября около девяти часов утра. Подростка доставили с Байконурской улицы.
Похожий случай случился в Василеостровском районе, но спасти школьника не удалось. Поздно вечером восьмиклассник закрылся в ванной и закурил вейп. Отец услышал грохот, вскрыл дверь и вызвал скорую помощь. Мальчик скончался на месте от отравления. Правоохранители изъяли у него из комнаты два флакона от жидкости для электронной сигареты и отправили на экспертизу.
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