Очередной школьник попал в реанимацию после вейпа

РЕН ТВ: подросток в Петербурге отравился вейпом и попал в реанимацию

В Петербурге 16-летний подросток получил ингаляционное отравление от вейпа. Источник телеканала РЕН ТВ сообщил, что он опал в больницу в тяжелом состоянии.

Школьник покурил электронную сигарету и почувствовал себя плохо. Скорая помощь доставила его в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ингаляционное отравление и положили подростка в отделение реанимации.

По информации сайта 78.ru, ЧП произошло 25 октября около девяти часов утра. Подростка доставили с Байконурской улицы.

Похожий случай случился в Василеостровском районе, но спасти школьника не удалось. Поздно вечером восьмиклассник закрылся в ванной и закурил вейп. Отец услышал грохот, вскрыл дверь и вызвал скорую помощь. Мальчик скончался на месте от отравления. Правоохранители изъяли у него из комнаты два флакона от жидкости для электронной сигареты и отправили на экспертизу.