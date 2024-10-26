Спустя два года после ареста экс-замглавкома МВД Долгих предъявили новое обвинение

В деле против бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих появилось новое обвинение. Следствие вменило ему отмывание денег, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты получили судебные документы. В них указано, что полиция задержала Долгих 16 ноября 2022 года. Тогда его обвинили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере».

Однако 2 апреля 2024 года в деле появилось новое обвинение — по пунктам «а, б» части четвертой статьи 174.1 и части шестой статьи 290 УК России. По информации агентства, следствие вменило Долгих совершение сделок с деньгами или имуществом, приобретенным в результате преступления организованной группой в особо крупном размере.

Фигурантом дела о взятке стал также первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов. Следком выяснил, что он получил автомобиль Toyota RAV4 и закрыл глаза на неисполнение контракта.