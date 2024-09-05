Сомнолог Полуэктов: недостаток сна грозит снижением иммунитета

Недосып может привести к снижению защитных функций организма, поскольку сон сам по себе считается одним из важнейших средств восстановления. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, чаще всего проблемы с засыпанием возникают на фоне стресса. Нормализовать сон можно с помощью соблюдения режима сна-бодрствования и поддержания уровня физической нагрузки, сообщил сайт kp.ru.

В случае ночных пробуждений врач посоветовал не смотреть на часы и не вставать с кровати. Так организм погрузится в спокойное состояние и уснуть заново станет проще, добавил он.