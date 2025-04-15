Шеф-повар Емельяненко посоветовал выбирать мясо и овощи для шашлыка на фермерских рынках

Шеф-повар Василий Емельяненко поделился с RT рекомендациями по подбору продуктов для приготовления шашлыка в преддверии сезона отдыха на природе.

По словам эксперта, важно, чтобы свинина не имела лишних запахов и была подходящего цвета. На фермерских рынках продукт может быть более красным из-за особенностей домашнего забоя.

Шеф-повар подчеркнул, что свиная лопатка, окорок и куриная грудка не подойдут для шашлыка, поскольку они получаются сухими и жесткими. Зато куриное бедро можно быстро приготовить на гриле.

Кроме того, Емельяненко посоветовал взять для шашлыка картофель, баклажаны, болгарский перец и помидоры черри. Картошку следует запекать в фольге в углях, а баклажанам после обжарки на гриле нужно дать немного полежать под крышкой. Помидоры лучше готовить на широких шампурах.