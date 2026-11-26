«Валящий с ног» вирус в Казахстане особенно тяжело протекает у детей — с высокой, плохо сбиваемой температурой. Однако это как раз свидетельствует о том, что у них хороший иммунитет, рассказала 360.ru инфекционист Марият Мухина.

«Высокая температура — это хороший ответ иммунитета, призванный уничтожить вирус. Видимо, дети в Казахстане более иммунологически сильные и правильно реагируют на инфекцию. Однако надо помнить, что температуру выше 38 градусов необходимо понижать», — подчеркнула она.

По словам Мухиной, лихорадку у детей дополнительно усиливают «иммунологическая наивность» и особенности терморегуляции. Кроме того, есть вероятность подхватить одну инфекцию на фоне другой, что усилит интоксикацию.

Подробнее о «соседском» вирусе, встревожившем Россию, — в нашей статье.