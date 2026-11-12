ОСН: озноб без температуры может быть вызван переохлаждением или стрессом
Озноб может возникать не только при повышенной температуре, но и когда термометр показывает норму. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Эксперты объяснили, что озноб без температуры может быть вызван переохлаждением, стрессом, усталостью, обезвоживанием, инфекциями без лихорадки, аллергией или приемом некоторых лекарств.
Особенно внимательными стоит быть родителям детей, пожилым людям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями или сниженным иммунитетом — у них озноб может быть тревожным признаком даже без жара. При легком состоянии помогут теплое питье без кофеина, многослойная одежда и умеренная ходьба. Если температура достигает 38 °C и выше, следует обратиться к врачу.
Срочная медицинская помощь необходима, если озноб держится больше суток, сопровождается кашлем, болью в груди, одышкой, спутанностью сознания или признаками обезвоживания. Не стоит принимать антибиотики без назначения врача, так как они не действуют на вирусы. Материал не является медицинской консультацией, при любых тревожных симптомах нужно обратиться к специалисту.