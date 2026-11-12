ОСН: озноб без температуры может быть вызван переохлаждением или стрессом

Озноб может возникать не только при повышенной температуре, но и когда термометр показывает норму. Об этом сообщила Общественная служба новостей .

Эксперты объяснили, что озноб без температуры может быть вызван переохлаждением, стрессом, усталостью, обезвоживанием, инфекциями без лихорадки, аллергией или приемом некоторых лекарств.

Особенно внимательными стоит быть родителям детей, пожилым людям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями или сниженным иммунитетом — у них озноб может быть тревожным признаком даже без жара. При легком состоянии помогут теплое питье без кофеина, многослойная одежда и умеренная ходьба. Если температура достигает 38 °C и выше, следует обратиться к врачу.

Срочная медицинская помощь необходима, если озноб держится больше суток, сопровождается кашлем, болью в груди, одышкой, спутанностью сознания или признаками обезвоживания. Не стоит принимать антибиотики без назначения врача, так как они не действуют на вирусы. Материал не является медицинской консультацией, при любых тревожных симптомах нужно обратиться к специалисту.