В Реутове продолжается прививочная кампания против гриппа. Для детей доступны вакцины, разработанные с учетом актуальных штаммов вируса. Врачи напоминают, что вакцинация помогает снизить риск заболевания и развития осложнений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Перед прививкой каждого ребенка осматривает педиатр. Медики отмечают, что даже если вакцинированный человек заболевает гриппом, болезнь обычно протекает легче и реже требует госпитализации. Поэтому родителям рекомендуют не откладывать иммунизацию.

Сделать прививку можно в детской поликлинике по адресу: Садовый проезд, 7, а также в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17.