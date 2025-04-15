Россиянам посоветовали пить сваренный кофе для профилактики депрессии

Она подчеркнула, что людям с остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями почек следует ограничить употребление напитка.

Растворимый кофе содержит столько же кофеина, сколько и натуральный, но в нем нет витаминов и антиоксидантов, поэтому для профилактики указанных заболеваний подходит только сваренный напиток. С осторожностью к употреблению кофе следует относиться людям с повышенной чувствительностью к кофеину, беременным и кормящим женщинам, детям, а также тем, кто страдает остеопорозом или заболеваниями сердца и почек.

По словам врача, кофе может быть составляющей здорового образа жизни. Эспрессо содержит всего две килокалории, тогда как капучино с сахаром — гораздо больше. Овнанян рекомендовала тем, кто следит за калориями, отдавать предпочтение эспрессо. Если у вас проблемы с засыпанием, пейте кофе до обеда.