Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Казахстане остается стабильной и соответствует сезонному подъему заболеваемости. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзор со ссылкой на Минздрав республики.

Ведомство запросило информацию после сообщений СМИ о «валящем с ног вирусе».

По данным казахстанского Минздрава, 1 ноября в Алма-Ате зарегистрировали 14 тысяч обращений за медицинской помощью с респираторными симптомами. Госпитализировали около 2,8 тысячи детей.

Власти республики объяснили ситуацию сезонным ростом заболеваемости и тем, что часть родителей обращалась непосредственно в больницы, минуя поликлиники.

В России заболеваемость ОРВИ и гриппом также соответствует сезонным показателям. После окончания школьных осенних каникул число случаев начало расти, добавили в Роспотребнадзоре.

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется в России в середине января. Такой прогноз сделал академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что отдельные регионы переступят порог до конца года.