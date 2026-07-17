Акушер-гинеколог Звенигорода Анна Милько напомнила о важности анализов на ИППП

С 13 по 19 июля 2026 года Минздрав России проводит Неделю профилактики инфекций, передающихся половым путем. Цель акции — повысить информированность о способах защиты, важности ранней диагностики и лечения ИППП, а также уменьшить социальное давление на людей с такими диагнозами и предупредить развитие тяжелых последствий. Акушер-гинеколог Звенигорода Анна Милько рассказала, как защитить себя.

Современная медицина выделяет около 30 возбудителей ИППП, среди которых бактерии, вирусы и паразиты. Из восьми наиболее распространенных инфекций четыре поддаются лечению: это сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Остальные — гепатит B, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека — на сегодняшний день неизлечимы. При этом человек может долгое время не догадываться о заражении, оставаясь источником передачи инфекции.

Заведующая женской консультацией, акушер‑гинеколог Анна Милько обращает внимание на распространенное заблуждение: отсутствие зуда, выделений или боли вовсе не гарантирует здоровье.

«Хламидиоз, гонорея, вирус папилломы человека и герпес часто протекают скрыто, без каких-либо клинических проявлений. Отсутствие своевременной диагностики и лечения приводит к тому, что заболевание переходит в хроническую форму и вызывает серьезные осложнения. Инфекция годами разрушает репродуктивную систему изнутри, а женщина даже не догадывается об этом, пока не столкнется с бесплодием или тяжелыми осложнениями беременности», — сказала она.

Врач подчеркивает: не стоит ждать появления признаков болезни. Основа профилактики — регулярные осмотры, использование барьерных методов контрацепции и вакцинация.

В Подмосковье с 2026 года в программу репродуктивной диспансеризации включен бесплатный анализ на ВПЧ для женщин в возрасте от 21 до 49 лет. В рамках обследования предусмотрен обязательный прием у акушера‑гинеколога, осмотр и цитологическое исследование мазка. Записаться на прием можно через порталы «Здоровье», «Госуслуги» и с помощью инфомата.