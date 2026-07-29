В ООН спрогнозировали новую эпидемию ВИЧ к 2030 году

Международную помощь программам профилактики и лечения ВИЧ сократили до минимального уровня почти за 20 лет. Об этом сообщила Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) на официальном сайте .

«Международное финансирование борьбы с ВИЧ со стороны многих стран сократилось более чем на 1,5 миллиарда долларов, с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда долларов в 2025 году, что составляет снижение на 18% и является самым низким уровнем почти за два десятилетия», — сказано в докладе.

В 2025 году ВИЧ заразились 1,2 миллиона человек, а связанные со СПИДом заболевания унесли около 570 тысяч жизней. По оценке специалистов, при отсутствии активных мер к 2030 году вирусом могут заразиться еще более трех миллионов человек.

Большинство программ профилактики ВИЧ зависит от международных источников финансирования. В странах Африки к югу от Сахары зарубежная помощь обеспечивает 80% расходов на такие проекты. В 2024 году организации, работавшие с местными сообществами, получали от иностранных доноров до 25% средств на борьбу с ВИЧ. Сокращение внешних донаций без дополнительных внутренних субсидий может привести к закрытию программ и росту заболеваемости.

Тем временем в Московской области с начала года тестирование на ВИЧ прошли более 1,5 миллиона человек. Этот показатель оказался почти на 5% выше предыдущего.