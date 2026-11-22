Российские школы получили рекомендации о переходе на пятидневку
Роспотребнадзор рекомендовал школам перейти на пятидневку
Российским школам необходимо рассмотреть возможность перехода на пятидневную рабочую неделю, если это позволяет площадь помещений для размещения учеников. Как сообщило РИА «Новости», такие рекомендации Роспотребнадзор направил в образовательные учреждения.
В документах говорится, что некоторые школы организуют уроки в субботу из-за большого количества учащихся. Но пятидневный режим даст школьникам больше времени на отдых.
Окончательное решение ведомство оставило за руководством образовательных учреждений.
Среди других рекомендаций Роспотребнадзора говорится о трех периодах каникул с продолжительностью не менее недели каждый. Ведомство предложило учебным заведениям рассмотреть график, где пять-шесть пятидневных недель чередуются с неделей отдыха.
В середине ноября Министерство просвещения России рекомендовало руководству школ устроить ученикам зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. В ведомстве подчеркнули, что учебные заведения могут использовать собственные графики работы.