Российским школам необходимо рассмотреть возможность перехода на пятидневную рабочую неделю, если это позволяет площадь помещений для размещения учеников. Как сообщило РИА «Новости» , такие рекомендации Роспотребнадзор направил в образовательные учреждения.

В документах говорится, что некоторые школы организуют уроки в субботу из-за большого количества учащихся. Но пятидневный режим даст школьникам больше времени на отдых.

Окончательное решение ведомство оставило за руководством образовательных учреждений.

Среди других рекомендаций Роспотребнадзора говорится о трех периодах каникул с продолжительностью не менее недели каждый. Ведомство предложило учебным заведениям рассмотреть график, где пять-шесть пятидневных недель чередуются с неделей отдыха.

В середине ноября Министерство просвещения России рекомендовало руководству школ устроить ученикам зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. В ведомстве подчеркнули, что учебные заведения могут использовать собственные графики работы.