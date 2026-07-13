Нижегородцам напомнили о рисках ранних сексуальных связей

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП/ИППП), могут протекать без симптомов, но при отсутствии лечения вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев предупредил об опасности самолечения и необходимости своевременной диагностики. Об этом написало ИА «Время Н» .

Существует около тридцати одного микроорганизма, способного передаваться половым путем. Среди наиболее распространенных инфекций — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз. Опасность этих заболеваний в том, что они часто протекают бессимптомно, и полагаться на внешнее самочувствие нельзя.

Инфекции могут передаваться не только через половой контакт, но и контактно-бытовым, внутриутробным, перинатальным и парентеральным путями.

При несвоевременном лечении у мужчин могут развиться простатит, воспаление яичек, импотенция и бесплодие. У женщин — хронические воспаления органов малого таза, внематочная беременность и бесплодие.

Врач-дерматовенеролог ставит диагноз на основе обследования и лабораторных тестов. Сроки тестирования после возможного контакта различаются для разных инфекций: от трех-пяти дней для гонореи до трех месяцев для ВИЧ.

Симптомы ЗППП/ИППП могут включать патологические выделения, жжение или боль при мочеиспускании, зуд, язвы или уплотнения на половых органах и вокруг ануса, сыпь, боли в животе, увеличение паховых лимфатических узлов. Однако отсутствие признаков не исключает инфекцию, поэтому при риске лучше пройти обследование.