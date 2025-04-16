Роскачество: при выборе творога важно обращать внимание на упаковку

Творог — один из самых популярных молочных продуктов в России, который используют для приготовления различных блюд, включая запеканки, сырники и традиционную пасху. Эксперты «Роскачества» поделились с Life.ru советами по выбору качественного творога.

При выборе творога важно обращать внимание на упаковку. Согласно ГОСТу, на упаковке качественного продукта должно быть указано только наименование «Творог». Не должно быть никаких дополнительных уточнений, таких как «Творога рассыпчатого» или «Творога домашнего». К наименованию «Творог» по ГОСТ 31453 могут быть добавлены только зарегистрированный изготовителем или торговой сетью торговый знак и наименование места происхождения товара.

Состав творога, изготовленного по ГОСТу, должен включать молоко (цельное, обезжиренное, нормализованное, восстановленное или сухое) и, возможно, сливки (в том числе сухие), закваску, молокосвёртывающий ферментный препарат и хлористый кальций. Последние два компонента безопасны для здоровья и добавляются для лучшего свертывания молока и эффективного отделения сыворотки.

Срок годности классического творога в полимерной упаковке или материале составляет две-три недели в холодильнике. В герметичной упаковке срок может быть до 30 дней.