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    Психотерапевт Крашкина назвала сбой биоритмов одной из причин упадка сил в ноябре

    Упадок сил и снижение настроения в ноябре вызваны дефицитом света, холодом и сбоем биоритмов. Об этом сайту Pravda.Ru заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

    По словам специалиста, нехватка солнца нарушает сон, провоцирует дневную сонливость и мешает концентрации внимания. Ситуацию усугубляют холодная погода и адаптация к рабочему ритму после отдыха, отметило ИА «ПензаПресс».

    Крашкина подчеркнула, что ноябрь не нужно «просто перетерпеть». Эксперт советует снизить требования к собственной продуктивности, наладить режим питания, сохранять посильную физическую активность и отдыхать от информационного шума. Также на пользу пойдут приятные дела и встречи с друзьями, запланированные на выходные.

    Если состояние подавленности становится постоянным, сопровождается непроходящей усталостью и утратой интереса к привычным занятиям, врач рекомендует обратиться за профессиональной помощью.

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