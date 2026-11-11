Психотерапевт Крашкина назвала сбой биоритмов одной из причин упадка сил в ноябре

Упадок сил и снижение настроения в ноябре вызваны дефицитом света, холодом и сбоем биоритмов. Об этом сайту Pravda.Ru заявила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По словам специалиста, нехватка солнца нарушает сон, провоцирует дневную сонливость и мешает концентрации внимания. Ситуацию усугубляют холодная погода и адаптация к рабочему ритму после отдыха, отметило ИА «ПензаПресс».

Крашкина подчеркнула, что ноябрь не нужно «просто перетерпеть». Эксперт советует снизить требования к собственной продуктивности, наладить режим питания, сохранять посильную физическую активность и отдыхать от информационного шума. Также на пользу пойдут приятные дела и встречи с друзьями, запланированные на выходные.

Если состояние подавленности становится постоянным, сопровождается непроходящей усталостью и утратой интереса к привычным занятиям, врач рекомендует обратиться за профессиональной помощью.