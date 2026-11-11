Психолог Самбурский назвал стыд после покупок признаком шопоголизма

Ненужные приобретения по скидке, вина и сожаление после трат могут указывать на зависимость от покупок. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24 .

По словам Самбурского, покупки способны снижать психологическое напряжение, особенно если человек выбирает нужные ему вещи. Удовольствие нередко возникает еще во время примерок или просмотра товаров онлайн.

Тревожный признак — человек не успевает пользоваться приобретенным и уже заказывает новое.

«Классическая история, которую рассказывают шопоголики на приеме: дома лежат нераспакованные вещи, а в корзине уже полно других, а часть в процессе доставки», — рассказал Самбурский.

Психолог посоветовал письменно фиксировать события, которые провоцируют спонтанные траты. Если причиной становятся ссоры с начальством, стоит задуматься о смене работы и обратиться к психологу. Единственный способ успокоиться через покупки может говорить о зависимости, сопоставимой с игроманией или сексоголизмом.