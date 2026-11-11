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    Психолог Самбурский назвал стыд после покупок признаком шопоголизма

    Ненужные приобретения по скидке, вина и сожаление после трат могут указывать на зависимость от покупок. Об этом предупредил клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24.

    По словам Самбурского, покупки способны снижать психологическое напряжение, особенно если человек выбирает нужные ему вещи. Удовольствие нередко возникает еще во время примерок или просмотра товаров онлайн.

    Тревожный признак — человек не успевает пользоваться приобретенным и уже заказывает новое.

    «Классическая история, которую рассказывают шопоголики на приеме: дома лежат нераспакованные вещи, а в корзине уже полно других, а часть в процессе доставки», — рассказал Самбурский.

    Психолог посоветовал письменно фиксировать события, которые провоцируют спонтанные траты. Если причиной становятся ссоры с начальством, стоит задуматься о смене работы и обратиться к психологу. Единственный способ успокоиться через покупки может говорить о зависимости, сопоставимой с игроманией или сексоголизмом.

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