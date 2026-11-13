Психолог Касьяненко объяснила, как справляться с эмоциональными качелями

Резкие перепады чувств могут приводить к импульсивным поступкам и разрушать отношения. Психолог Анастасия Касьяненко посоветовала брать паузу в ссоре и откладывать серьезные решения до снижения напряжения, передает «Вечерняя Москва» .

Касьяненко пояснила, что любовь не исключает злости и обиды. Но во время конфликта отдельная ссора может казаться признаком проблем во всех отношениях. Стресс, недосып и накопившееся напряжение мешают спокойно оценивать ситуацию. За гневом иногда скрываются страх потерять близость, беспомощность или боль от отвержения.

Сжатые кулаки, напряженная челюсть и желание написать резкое сообщение — повод остановиться. Психолог рекомендовала договориться с партнером о паузе и времени возвращения к разговору. Успокоиться помогут спокойное дыхание, расслабление мышц или прогулка. Переписку лучше отложить.

Важно отделять факты от собственных выводов и говорить о конкретной обиде вместо общих обвинений. Если непосредственной угрозы безопасности нет, решения о расставании или увольнении стоит обдумать после спада эмоций.

Сами по себе перепады не означают психического расстройства. Если вспышки повторяются, мешают работе, отношениям или сопровождаются потерей контроля, стоит обратиться к психологу или психотерапевту. При угрозах и насилии приоритетом остается безопасность.