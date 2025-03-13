Психиатр Менделевич: отказаться от антидепрессантов можно за полторы-две недели

Врач-психиатр Владимир Менделевич в разговоре с ИА НСН развеял миф о зависимости от антидепрессантов.

Он объяснил, что эти препараты помогают снять тревогу, депрессию и эмоциональное напряжение.

«Если люди могут справиться психологически сами, то это здорово, но если они не могут, то лучше попринимать какое-то время антидепрессанты», — сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что антидепрессанты не вызывают привыкания. «Подсаживаются», по его словам, — совсем неподходящее слово. Человек может отказаться от препаратов довольно быстро — за полторы-две недели.

Если же проблема пациента заключается в тревожном расстройстве, лечение будет краткосрочным, передает «ФедералПресс».