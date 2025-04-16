Психиатр Гилев: фиксация негативных мыслей усугубляет тревогу и беспокойство

Врач-психиатр центра доказательной медицины «Рассвет» Артем Гилев в беседе с сайтом kp.ru поделился советами для людей, которые регулярно испытывают тревогу и беспокойство.

Специалист подчеркнул важность обращения за помощью к профессионалам при сильных опасениях, которые мешают нормальной жизни: работе, общению или сну.

Гилев отметил, что запись переживаний не всегда помогает. Наоборот, фиксация негативных мыслей может привести к повторному переживанию и ухудшению психологического состояния. В таких случаях лучше обратиться за консультацией к психотерапевту или психиатру, чтобы справиться с тревогой на глубоком уровне.

При менее выраженных переживаниях можно обратиться к психологу, а некоторым людям приносит облегчение обсуждение своих опасений с окружающими.