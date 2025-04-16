Профессор Бузунов: сновидения могут указывать на проблемы со здоровьем

Сновидения могут не только отражать переживания, но и указывать на проблемы со здоровьем. Об этом KP.RU рассказал врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов.

По его словам, мозг во сне восстанавливает внутренние органы и системы организма, что позволяет ему лучше воспринимать сигналы от них.

Например, людям с апноэ часто снятся сны, в которых они тонут или не могут дышать. Также специалист отметил, что иногда женщинам снятся сны о беременности, о которой они еще не знают.

Кроме того, на сновидения влияет постоянный информационный стресс. Современный человек ежедневно сталкивается с новостями о катастрофах и трагедиях, что оставляет след в психике и отражается в ночных видениях.