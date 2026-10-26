Врач Каневская предупредила об опасности талии больше 80 см

Обхват талии свыше 80 сантиметров у женщин при гормональных изменениях указывает на повышенный риск развития диабета, инфаркта или инсульта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук Светлана Каневская.

По словам специалиста, при нарушении менструального цикла жировые отложения начинают скапливаться вокруг внутренних органов — почек, печени и кишечника. В результате женщины с объемом талии более 80 сантиметров попадают в группу риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф.

Каневская подчеркнула, что при превышении нормы необходимо обратиться к врачу, чтобы скорректировать рацион и физическую активность, проверить гормоны, углеводный обмен и оценить состояние печени.