Остеопат Животов призвал россиян принимать витамин D вместе с магнием

Остеопат Владимир Животов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал россиянам принимать витамин D вместе с магнием. По словам медика, это сочетание позволит снизить вероятность запоров и нарушений сна.

«Утром — витамин D, вечером — магний. В частности, для того, чтобы витамин D не проявил побочных эффектов в виде запоров, беспокойства, нарушения сна, обязательно нужно принимать магний», — сказал медик.

Роль магния в организме важна не меньше, чем роль витамина D. Как пояснил Животов, этот микроэлемент помогает восстанавливаться мышцам, а также минимизирует стресс у людей, которые трудятся на нервной работе.