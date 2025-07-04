Подмосковные педагоги вышли в финал конкурсов «Первый учитель» и «Директор года»

Участники из Подмосковья вышли в финал всероссийских конкурсов «Первый учитель» и «Директор года». Регион представят два педагога из Серпухова и Химок, а также руководитель школы из Истры.
Как рассказали в региональном Минобразования, оба конкурса направлены на поддержку и признание профмастерства педагогов начальных классов и директоров школ.
В отборочном этапе конкурса «Первый учитель» участвовали более 120 специалистов из разных регионов страны. Подмосковье представили 16 человек. В результате в финал прошли Владилена Лазарева из Серпухова, а также Любовь Потапова из Химок.
Конкурс «Директор года» также собрал 120 кандидатов, в том числе трех — из Подмосковья. В финал прошел руководитель школы № 2 в Истре Оскар Латыпов.
Очные этапы пройдет с 20 сентября по 5 октября в Белгороде и Екатеринбурге. Победителей объявят в Москве и Подмосковье.
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