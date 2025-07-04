Стену скорби построят на кладбище «Старое» в Солнечногорске

Специалисты продолжают работы по созданию нового колумбарного комплекса на территории кладбища «Старое». Проект реализуется в рамках муниципального контракта, направленного на решение проблемы нехватки мест для захоронения урн с прахом.

В рамках проекта будет возведена стена, состоящая из 264 ячеек, каждая из которых сможет вместить четыре урны. Общая длина конструкции составит 20 метров. После завершения строительства планируется благоустройство прилегающей территории. Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик вместе с депутатом Совета депутатов Степаном Козловым и директором МКУ «Ритуал» Андреем Калегиным посетили площадку и оценили ход работ.

«Создание новых колумбарных стен дает возможность поместить урну на удобном кладбище, даже если оно закрыто для погребения. Кроме того, значительно снижаются финансовые затраты на погребение. Немаловажную роль играет также и простота в уходе за местом упокоения близких», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Строительство колумбарного комплекса планируется завершить к августу этого года. В ближайшее время жители Солнечногорска смогут бесплатно воспользоваться муниципальной услугой предоставления ниши в стене скорби.