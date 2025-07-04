«Лошадь рухнула на нее». В Серпухове девочка получила тяжелые травмы на конюшне
Отец пострадавшей на конной прогулке в Серпухове девочки сообщил о ее состоянии
В Серпухове восьмиклассница получила тяжелую травму во время конной прогулки по Приокско-Террасному заповеднику. Девочка попала в больницу: сейчас она дышит самостоятельно, но по-прежнему находится без сознания. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшей.
Во время занятия в частной конюшне 3 июля 14-летняя школьница попыталась снять видео на телефон верхом на лошади, однако не удержалась и рухнула. Животное упало вместе с ней.
«Лошадь, вероятно, споткнулась. Дочь упала, а лошадь рухнула на нее. Она занимается верховой ездой три года, но в этом клубе была впервые. Сейчас дочь дышит сама, аппарат ИВЛ сняли, но пока она без сознания», — пояснил мужчина.
Хозяйка животного Кристина, которая сопровождала группу во время прогулки, сообщила 360.ru, что находится на связи с семьей школьницы, и предложила оказать любую помощь, в том числе финансовую. При этом женщина отметила, что девочка пренебрегла техникой безопасности.
Не снимаю с себя вины, что согласилась взять на прогулку несовершеннолетнюю, хотя изначально отказывалась. Но она заверила, что хорошо ездит, присылала видео. Во время поездки достала телефон и стала снимать, что было нарушением техники безопасности.
Кристина
хозяйка лошади
Она добавила, что до этого момента девочка прислушивалась к ней на протяжении всего занятия и ничто не предвещало беды.
До визита в конный клуб, где произошло ЧП, восьмиклассница занималась в другом месте. Ее предыдущий наставник Ольга рассказала 360.ru, что при более строгом подходе такая ситуация вряд ли произошла бы.
«У нас все строго, но детям хочется больше свободы. А там, пожалуйста, хотите — езжайте в поле, хотите — на речку. Кроме того, в отзывах пишут, что лошади неухоженные», — сказала она.
Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба СК Подмосковья. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Ход проверок проконтролирует Серпуховская городская прокуратура.