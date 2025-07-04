«Лошадь рухнула на нее». В Серпухове девочка получила тяжелые травмы на конюшне

Отец пострадавшей на конной прогулке в Серпухове девочки сообщил о ее состоянии

В Серпухове восьмиклассница получила тяжелую травму во время конной прогулки по Приокско-Террасному заповеднику. Девочка попала в больницу: сейчас она дышит самостоятельно, но по-прежнему находится без сознания. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшей.

Во время занятия в частной конюшне 3 июля 14-летняя школьница попыталась снять видео на телефон верхом на лошади, однако не удержалась и рухнула. Животное упало вместе с ней.

«Лошадь, вероятно, споткнулась. Дочь упала, а лошадь рухнула на нее. Она занимается верховой ездой три года, но в этом клубе была впервые. Сейчас дочь дышит сама, аппарат ИВЛ сняли, но пока она без сознания», — пояснил мужчина.

Хозяйка животного Кристина, которая сопровождала группу во время прогулки, сообщила 360.ru, что находится на связи с семьей школьницы, и предложила оказать любую помощь, в том числе финансовую. При этом женщина отметила, что девочка пренебрегла техникой безопасности.