Ребенка с тяжелым химическим ожогом пищевода спасли в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли четырехлетнего ребенка с химическим ожогом пищевода. Мальчика привезла в больницу бригада скорой помощи.
Врачи установили, что ребенок случайно проглотил средство для окраски волос. Юного пациента незамедлительно поместили в хирургическое отделение, где ему провели эндоскопическое бужирование, восстановив проходимость пищевода без разреза. После этого мальчику установили временный стент для поддержания просвета.
Ребенку предстоит длительное лечение. Он остается под наблюдением специалистов.
Врачи напоминают, что щелочные ожоги особенно опасны, и призывают взрослых хранить все химические вещества в недоступных для детей местах.
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