МинЖКХ Подмосковья рассказало о восстановлении домов в Мариуполе

Специалисты Фонда капремонта Подмосковья продолжили реконструкцию многоэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Дом пострадал из-за боевых действий и внутренних возгораний. Восстановление его стен шло почти с нуля, рассказали в МинЖКХ МО.

На данный момент несущие конструкции и опорные элементы отремонтировали. В здании проложили внутренние коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также преобразили балконы.

Работы завершаются. Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, внешним видом фасада и уставкой входных элементов.

В МинЖКХ Подмосковья отметили, что координирует восстановительные мероприятия Минстрой России. За выполнением следят эксперты регионального стройконтроля.