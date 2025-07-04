МинЖКХ Подмосковья рассказало о восстановлении домов в Мариуполе

Специалисты Фонда капремонта Подмосковья продолжили реконструкцию многоэтажки в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Дом пострадал из-за боевых действий и внутренних возгораний. Восстановление его стен шло почти с нуля, рассказали в МинЖКХ МО.
На данный момент несущие конструкции и опорные элементы отремонтировали. В здании проложили внутренние коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также преобразили балконы.
Работы завершаются. Сейчас рабочие занимаются устройством кровли, внешним видом фасада и уставкой входных элементов.
В МинЖКХ Подмосковья отметили, что координирует восстановительные мероприятия Минстрой России. За выполнением следят эксперты регионального стройконтроля.
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