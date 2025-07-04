В Польше предрекли ВСУ проблемы из-за танков Т-80БВМ

Interia: ВС России получили армаду танков Т-80БВМ для взятия Красноармейска

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие получили на вооружение большую партию модернизированных танков Т-80БВМ. Их планируют использовать для наступления на Красноармейск, сообщило польское издание Interia.

По его данным, танки Т-80БВМ скоро покажут себя в бою. Прежде всего боевые машины направят в город, который является стратегически важным для ВСУ.

Танки модернизировали с учетом особенностей современного боя, что актуально в условиях спецоперации на Украине. Польские журналисты назвали Т-80БВМ мощными и современными.  В случае крупномасштабного наступления российской армии с участием этих машин Вооруженные силы Украины ждут серьезные проблемы, предупредили журналисты.

Т-80БВМ впервые показали на параде Победы на Красной площади в честь 9 Мая. Директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил, что боевые машины дооснастят и направят в войска для участия в СВО.

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