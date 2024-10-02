Ортопед Шохирев: анализы на дефицит витамина D и кальция помогут избежать проблем с костями

Травматолог-ортопед Роман Шохирев назвал исследования, которые необходимо проходить после 40 лет для сохранения здоровых костей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Врач посоветовал регулярно сдавать анализ крови на уровень витамина D и кальция в качестве профилактики проблем с опорно-двигательной системой. Кроме того, важно проверять плотность костей, отметил медик.
По его словам, в данном вопросе большое значение также имеют активный образ жизни и правильное питание, добавил сайт KP.RU.
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