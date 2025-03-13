Ортодонт Радько рассказала, что неправильный прикус мешает похудению

Неправильный прикус может влиять на пищеварение и замедлять метаболизм. Об этом рассказала врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра Виктория Радько, передала «Вечерняя Москва».

Как отметила специалист, если у человека нарушен прикус, то пища пережевывается плохо. Это приводит к перегрузке желудка и кишечника, провоцирует развитие гастрита и дисбактериоза.

Из-за плохого прикуса также могут возникать синдром раздраженного кишечника, повышенное газообразование и запоры. Пища, которая недостаточно измельчена, хуже продвигается по кишечнику, вызывает вздутие, боли и нарушение стула. Она способствует застойным процессам в кишечнике.

Кроме того, проблемы с ЖКТ затрудняют полноценное усвоение питательных веществ. А чувство тяжести, вызванное плохо переваренной пищей, может приводить к перееданию. Тяга к сладкому и углеводам тоже усиливается из-за нарушений микрофлоры кишечника, подчеркнула Радько.