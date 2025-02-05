Онколог Утяшев: солярии увеличивают риски развития меланомы

Онколог Игорь Утяшев посоветовал избегать посещения соляриев. Важно защищать эпидермис от попадания ультрафиолетовых лучей, отметил эксперт в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, посещение комнат для загара повышает риски развития меланомы.

«Факторов возникновения заболевания много — это и старение, а дальше другие факторы, вызывающие заболевание», — отметил врач.

Провокаторами меланомы он назвал избыточные ожоги, вызванные частыми визитами в солярий и постоянным нахождением под солнцем. В таком случае мутации в коже накапливаются, провоцируя возникновение опухолей, пояснил медик.