Онколог Ротенберг предостерег россиян от поиска диагноза в Сети

Онколог Якир Ротенберг предупредил РИАМО об опасности самостоятельного поиска диагноза в интернете и использования альтернативных методов лечения.
Специалист объяснил, что некоторые пациенты, начитавшись информации о поздних стадиях заболевания, могут упустить шанс на полное излечение.
По словам доктора, промедление грозит переходом болезни в метастатическую стадию, при которой шансы на выздоровление значительно снижаются. Поэтому врач советует не заниматься самолечением и с осторожностью относиться к альтернативным методам терапии, передает kp.ru.
Стали известны личности погибших при крушении самолета в Подмосковье
Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели в Подмосковье
Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском
Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год
Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением
Администрация Мытищ провела встречу с жильцами дома по улице Железнодорожной
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте