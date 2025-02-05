Онколог Ротенберг предостерег россиян от поиска диагноза в Сети

Онколог Якир Ротенберг предупредил РИАМО об опасности самостоятельного поиска диагноза в интернете и использования альтернативных методов лечения.

Специалист объяснил, что некоторые пациенты, начитавшись информации о поздних стадиях заболевания, могут упустить шанс на полное излечение.

По словам доктора, промедление грозит переходом болезни в метастатическую стадию, при которой шансы на выздоровление значительно снижаются. Поэтому врач советует не заниматься самолечением и с осторожностью относиться к альтернативным методам терапии, передает kp.ru.