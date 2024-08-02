Онколог Гордеев: симптомы рака могут не проявляться долгое время

Онколог Евгений Гордеев предупредил, что симптомы рака способны не проявляться долгое время. Важно регулярно проходить медицинские обследования, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Он также посоветовал обращать особое внимание на изменение внешнего вида родинок. Кроме того, необходимо постоянно наблюдать за аппетитом, тонусом, дыханием, а также фиксировать болезненные ощущения.

Медик предложил пройти генетический тест, который поможет выявить вероятность онкологических рисков, добавил сайт «Аргументы и факты».

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