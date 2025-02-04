Онколог Черемушкин: купание в загрязненном мазутом Черном море не вызовет рак

Для очищения прибрежной зоны Черного моря от канцерогенного мазута потребуется много времени, сообщил онколог Евгений Черемушкин в беседе с News.ru. Тем не менее он успокоил туристов, планирующих отдых на юге страны, заверив их, что опасности заболеть раком при купании нет.
По словам врача, процесс естественного восстановления водных ресурсов и почвы займет долгие годы. Но катастрофы масштаба Чернобыльской аварии ожидать не приходится. Мазут представляет угрозу лишь при долгосрочном воздействии на организм.
Врач уточнил, что канцерогенное вещество, обнаруженное в зонах загрязнения, может быть опасно при вдыхании, употреблении зараженной воды или пищи, например рыбы. Такие острые реакции обычно быстро проходят и не увеличивают вероятность появления опухолей, добавил Черемушкин.
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