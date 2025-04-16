Онколог Басанов: уход за онкобольными требует комплексного подхода

Врач-онколог Руслан Басанов в беседе с РИАМО рассказал об уходе за пациентами с раком. По его словам, важен комплексный подход — медицинские и психологические меры. Они помогают обеспечить физический комфорт, эмоциональную поддержку и предотвратить осложнения.

Контроль болевых синдромов — одна из главных задач. Врач советует использовать обезболивающие препараты и следить за сопутствующими симптомами. Личная гигиена также имеет значение, поскольку у онкобольных ослаблен иммунитет, написал «Петербургский дневник».

Особое внимание следует уделить питанию, так как у пациентов часто нарушается пищеварение и пропадает аппетит. Пролежни — еще одна проблема лежачих больных, поэтому важно регулярно менять положение больного, приобрести специальный матрас и осматривать кожу.

Близкие пациента должны уметь оказывать первую помощь, соблюдать гигиену, контролировать боль и предотвращать осложнения. Это снизит нагрузку на ухаживающих и повысит качество жизни больного.