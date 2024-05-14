Офтальмолог Семакина: кондиционер может спровоцировать синдром сухого глаза | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 17:37 Офтальмолог Семакина: кондиционер может спровоцировать синдром сухого глаза

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Синдром сухого глаза, который сопровождается зудом, покраснением белков и повышенным слезотечением, может развиваться из-за работы кондиционера. Об этом рассказала врач-офтальмолог Анна Семакина в беседе с Life.

По словам специалиста, сухость в помещении приводит к высушиванию слезной пленки. Предотвратить это помогут специальные увлажнители, обильное питье и капли.

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Также сухость глаз нередко провоцирует работа за компьютером. Человек начинает реже моргать, из-за чего слезная пленка не выделяется и высыхает. Каждые 20 минут рекомендуется делать перерывы и усиленно моргать, отметила Семакина.