Офтальмолог Арсютов заявил, что раннее приобщение детей к гаджетам негативно сказывается на зрении

Есть целый ряд факторов и ежедневных привычек, которые негативно влияют на зрение. Часть из них человек способен контролировать самостоятельно. Об этом Life рассказал генеральный директор НМИЦ «МНТК „Микрохирургия глаза им. акад. С. Н. Федорова“ Минздрава России Дмитрий Арсютов.

По его словам, первое — это постоянная нагрузка на зрения, связанная с использованием гаджетов. Более того, к ним приобщают даже детей, обрекая их в будущем становиться пациентами офтальмологов.

Кроме того, многие плохо организовывают свое рабочее местно. Главным образом речь идет об освещении, недостаток которого также оказывает пагубное влияние на зрение.

Наконец, на здоровье глаз также может сказаться недостаток физической активности, добавил врач.