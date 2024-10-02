Общественная Служба Новостей: рябина помогает сохранить молодость и красоту кожи

Осенний период — время созревания плодов рябины, которые сохраняются на ветках вплоть до зимы. Какую пользу несут ягоды для женщин, рассказала Общественная Служба Новостей .

По мнению врачей, красные плоды стоит включить в рацион при планировании беременности, а также во время климакса. Кроме того, продукт помогает поддерживать красоту и молодость кожи.

Еще одно преимущество рябины — способность облегчить боль при менструации. Такой эффект объясняется содержанием витаминов Р, К и железа.