Общественная Служба Новостей: при сорванном голосе стоит отказаться от курения и кофе

При сорванном голосе, который способны спровоцировать громкий крик или сухой кашель, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Однако важно обеспечить комфортные условия для восстановления в домашних условиях, сообщила Общественная Служба Новостей.

Так, в период реабилитации стоит отказаться от курения, кофе и алкоголя. Все перечисленное оказывает на горло иссушающий эффект.

Кроме того, негативное воздействует на травмированные связки пыль в помещении. Эксперты посоветовали провести влажную уборку в квартире, чтобы минимизировать содержание вредных частиц в воздухе.

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