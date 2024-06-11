Общественная Служба Новостей: при сорванном голосе стоит отказаться от курения и кофе

При сорванном голосе, который способны спровоцировать громкий крик или сухой кашель, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Однако важно обеспечить комфортные условия для восстановления в домашних условиях, сообщила Общественная Служба Новостей .

Так, в период реабилитации стоит отказаться от курения, кофе и алкоголя. Все перечисленное оказывает на горло иссушающий эффект.

Кроме того, негативное воздействует на травмированные связки пыль в помещении. Эксперты посоветовали провести влажную уборку в квартире, чтобы минимизировать содержание вредных частиц в воздухе.