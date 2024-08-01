Общественная Служба Новостей: миндаль помогает снижать уровень «плохого» холестерина

Диетологи часто утверждают, что орехи являются «суперфудами» из-за их богатого состава питательных веществ. Действительно, они являются одними из самых важных продуктов для поддержания здоровья и физической активности организма, сообщила Общественная Служба Новостей.

Грецкие орехи содержат такие полезные элементы, как марганец, медь и магний, а также растительные омега-3 жирные кислоты, схожие с теми, что встречаются в красной рыбе. Таким образом, их умеренное употребление может благоприятно сказаться на функционировании мозга, сердечно-сосудистой системы, снижении уровня холестерина и улучшении эластичности кровеносных сосудов. Кроме того, грецкие орехи способны понижать артериальное давление.

Миндаль, в свою очередь, богат клетчаткой, белком, витамином Е, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и другими необходимыми для здоровья веществами и микроэлементами. Он считается особенно полезным для снижения уровня «плохого» холестерина и повышения чувствительности к инсулину у людей с диабетом.