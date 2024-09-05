Нутрициолог Коробейникова: частое употребление черного чая может привести к проблемам с ЖКТ

Нутрициолог Жанна Коробейникова посоветовала пить не больше одной чашки черного чая в день. Несмотря на множество полезных веществ в составе, напиток способен навредить организму, отметила медик в беседе с « Радио 1 ».

Качественный продукт, напомнила эксперт, содержит антиоксиданты, витамины группы В, магний и железо. Однако важно помнить, что в напитке также много дубильных веществ и кофеина, добавил RT.

По словам специалиста, чрезмерное употребление черного чая может обернуться проблемами с желудочно-кишечным трактом.