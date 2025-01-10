Нутрициолог Исупов: разгрузочные дни могут привести к проблемам с ЖКТ

Разгрузочные дни могут нанести серьезный вред здоровью. Такие периоды голодания могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), даже если раньше у человека не возникало подобных симптомов. Об этом заявил нутрициолог Алексей Исупов в интервью «Пятому каналу».