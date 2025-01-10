Нутрициолог Исупов: разгрузочные дни могут привести к проблемам с ЖКТ

Фото: Pxhere

Разгрузочные дни могут нанести серьезный вред здоровью. Такие периоды голодания могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), даже если раньше у человека не возникало подобных симптомов. Об этом заявил нутрициолог Алексей Исупов в интервью «Пятому каналу».

Специалист также отметил, что во время разгрузочных дней возникает дефицит питательных веществ и снижается уровень мелатонина. Это приводит к нарушению сна, усталости и снижению настроения, предает kp.ru. Кроме того, начинают страдать функции памяти, предупредил Исупов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте