Нутрициолог Исупов: разгрузочные дни могут привести к проблемам с ЖКТ

Разгрузочные дни могут нанести серьезный вред здоровью. Такие периоды голодания могут спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), даже если раньше у человека не возникало подобных симптомов. Об этом заявил нутрициолог Алексей Исупов в интервью «Пятому каналу».
Специалист также отметил, что во время разгрузочных дней возникает дефицит питательных веществ и снижается уровень мелатонина. Это приводит к нарушению сна, усталости и снижению настроения, предает kp.ru. Кроме того, начинают страдать функции памяти, предупредил Исупов.
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