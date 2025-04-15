Нутрициолог Гусакова призвала возвращаться к привычному рациону после поста постепенно

После длительного воздержания в еде возвращение к обычному питанию требует осторожности. Организм может отреагировать на такую перемену тяжестью, вздутием и расстройствами пищеварения. Как рассказала Life.ru нутрициолог Вероника Гусакова, пищеварительная система адаптируется к легкой растительной пище за время поста.

После шести-семи недель воздержания важно бережно отнестись к выбору продуктов. Иначе организм не успеет перестроиться, а последствия будут негативными, передает RT.

Чтобы предотвратить неприятности со здоровьем, специалист рекомендует вводить продукты постепенно. Сначала в рацион добавляют ферментированные молочные продукты — творог или греческий йогурт. На следующий день можно включить яйца, курицу или отварную говядину. Позже вводят белую нежирную рыбу: треску, хека или палтуса.

Лучше использовать щадящие методы приготовления пищи — тушение или варку. А от жареного, копченого и жирного мяса стоит отказаться.