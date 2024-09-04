Невролог Тарасова рассказала, что иногда шум в ушах может быть связан с тревожным состоянием

Врач-невролог «СМ-Клиника» Анастасия Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что иногда шум в ушах может быть связан с депрессивным или тревожным состоянием.

При этом медик пояснила, что при заболевании уха шум всегда будет ощущаться именно со стороны пораженного органа.

«Важно заметить, что от того, где человек ощущает шум (в голове или конкретном ухе) можно предположить причину шума», — процитировал сайт kp.ru Тарасову.

При тревожных состояниях шум ощущается во всей голове. Проведя тщательный осмотр, лечащий доктор подберет лечение, которое может включать препараты, антидепрессанты или даже небольшие дозировки нейролептиков, сказала Тарасова.